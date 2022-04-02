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Gündem Fahrettin Koca paylaştı! Acil tıp teknikeri, Türkiye'nin gönlünü fethetti
Gündem

Fahrettin Koca paylaştı! Acil tıp teknikeri, Türkiye'nin gönlünü fethetti

İstanbul'un Pendik ilçesinde görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, gittiği bir vakada terk edilmiş bebek buldu. 14 aylık bebeği olan Durmaz, kimsesiz bebeğe sütannelik yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Durmaz'ın bebek ile ilgilendiği bir videoyu paylaşarak "Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. İstek üzerine adını o koydu, Nisa Mihriban" ifadelerini kullandı. Video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 11:52:00 -

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz isimli sağlık çalışanı, terk edilmiş bir bebek vakasında gittiğinde, gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi.

Adını da o koydu

Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe Nisa Mihriban adını koydu. İkilinin ambulans içerisindeki videosu, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar Durmaz'ın yaptığı davranışı takdir etti.

"Kendi bebeği gibi emzirdi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden Büşra Durmaz'ın, bebek ile ilgilendiği bir video paylaştı. Bakan Koca paylaşımda, "Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu, Nisa Mihriban" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

haydar emmi

Helal sana bakan tüm persıneline her ortamda sahip çıkıyor.

Talip

Allah razı olsun. Bebişiminde yolunu bahtını açık etsin inşaallah
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