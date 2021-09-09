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Sağlık Fahrettin Koca ne açıkladı? Fahrettin Koca açıklaması güncel
Sağlık

Fahrettin Koca ne açıkladı? Fahrettin Koca açıklaması güncel

Fahrettin Koca bugün ne açıkladı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde saat 18.00’de önemli bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Milyonların beklediği açıklama geldi. Peki, Fahrettin Koca ne anlattı? Fahrettin Koca açıklamaları güncel

Yeniakit Publisher
2021-09-09 18:43:00 -
Fahrettin Koca ne açıkladı? Fahrettin Koca açıklaması güncel

Tüm Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını merak ediyordu. Bakan Koca, saat 18.20’de kameralar karşısına çıktı ve açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca ne açıkladı? Fahrettin Koca açıklaması güncel

Bakan Koca, “Heyecan verici bir sebeple karşınızdayım. 18 aylık mücadelemizde kutlamaya değer bir gün. Aşı uygulamasında 100 milyon dozu aştık. Emeği olan herkesi kutluyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, "18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı." ifadesini kullandı.

"(Kovid-19 aşısı) 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır." diyen Koca, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." şeklinde konuştu.

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Sağlık

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