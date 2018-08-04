Fahrettin Koca: Millet bahçesine farklı yaklaşımlarımız olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çeşitli programlara katılmak için geldiği Konya'da, valiliği ziyaret etti.

Bakan Koca ve Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve bazı milletvekilleriyle bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Koca ve Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini memleketi Konya'ya gerçekleştirdiğini, kentin sorunlarını yerinde tespit edip çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını bildirdi.

Konya'nın değerleriyle ülkenin önemli bir şehri olduğunu belirten Koca, sağlık kenti vizyonuyla Konya'ya hizmet etmek istediklerini aktardı.

Üniversite, eğitim-araştırma, devlet ve özel sektör işbirliğiyle iş gücünü bir araya getirmeyi hedeflediklerine değinen Koca, Konya'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi'ni 2019 yılında tamamlayacaklarını vurguladı.

Yerel yönetimlerle ve diğer bakanlıklarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını anlatan Koca, "Sağlıklı yaşam ve alışkanlıkların değiştirilmesiyle ilgili millet bahçesine birtakım farklı yaklaşımlarımız olacak. Onun ilk örneğini de inşallah 100 günlük eylem planında olan millet bahçesinde hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

"İşleri şirket mantığında yürütmek istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Planlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dair 41 madde bulunduğunu hatırlatan Kurum, "Yeni hükümet sisteminde hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, bir şirket mantığında inşallah işleri yürütmek istiyoruz. Buna ilişkin tüm Türkiye'de birçok projemiz var. Bu projelerin içinde Konyamız da var. İnşallah yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle bunu el birliği içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm, millet bahçeleri, çevre, ulaşım gibi proje başlıklarına değinen Kurum, "400 eylemimiz var. 100 gün içerisinde inşallah bunların bir kısmını tamamlayacağız, bir kısmına da başlayacağız." dedi.

Kurum, Konya'ya şehrin problemleri, sorunları ve yapılması gerekenlerin tespitiyle ilgili çalışmalar yapmak üzere geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Konya şehircilik anlamında düzenli bir şehir. Gecekondusu olmayan, düzenli bir şehrimiz. Biz de aldığımız bayrağı daha yukarı nasıl taşıyabiliriz, bulunduğu yerden yukarı nasıl taşıyabiliriz, bunun çabası içerisinde olacağız. Konya'da alt gelir gruba yönelik konutla alakalı bir yer çalışması olacak. İnşallah yakın zamanda burada konut üretimi yapacağız. Alt gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik, onların alabileceği bir konut çalışmamız olacak."

Kurum, 100 günlük eylem planı dahlinde bazı Millet Bahçeleri'nin yapımına başlayacaklarını, bazılarını da tamamlayacaklarını vurgulayarak, "Biz milletimize hizmet etmek adına, tevazu göstererek üretmek adına yapılması gereken neyse bir teknik eleman olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak, bir vatandaş olarak, bir hemşehriniz olarak, bunların hepsini inşallah el birliği içerisinde yapmaya geldik." ifadesini kullandı.

Vatandaş Bakan Koca'yı gözyaşlarıyla kucakladı

Açıklamanın ardından Koca ve Kurum, Valilik çevresindeki tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı.

Çarşı esnafıyla sohbet eden Bakanlar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlardan biri Sağlık Bakanı Koca'ya gözyaşlarıyla sarıldı.

Bakana olan sevgisini gösteren yaşlı vatandaş, Koca'ya "Cumhurbaşkanımızı bu milletin başına Cenab-ı Allah verdi. İyilerin yüzü suyu hürmetine verdi. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Koca ve Kurum beraberlerindeki heyetle, öğle namazını çarşı içindeki Kapu Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından Koca ve Kurum, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden müzeye ilişkin bilgi aldı.