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Aktüel

Fahrettin Koca: "İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?"

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:07:21 -
Fahrettin Koca: "İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?"
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Satılık 2013 model Peugeot 301

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