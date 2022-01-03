Fahrettin Koca, Fatih Altaylı için "örnek karakter" dedi mi?

Melih Altınok, Fatih Altaylı'yı ekrana maskeyle çıktığı ve konuklarına da taktırdığı için tebrik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yine Altaylı'yı aradığını belirtip ilginç bir bilgi verdi. Altınok, Bakan Koca'nın Altaylı'yı "basınımızın 'örnek' karakterlerinden biri" olarak nitelendirdiğini kaydetti. İşte o ilginç yazı:

"Fatih Altaylı'yı ekrana maskeyle çıktığı ve konuklarına da taktırdığı için tebrik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine gazeteciyi aramış.

Hastaneye yatışlar azalsa da vaka artışlarında patlama yaşandığını söylemiş.

Omicron daha hafif atlatılıyor olabilirmiş... Ama daha güçlü varyantlardan farklı olarak 1,5 metre değil en 3 metreden de bulaşabiliyormuş.

Evet, Fatih Beyin yayınlara yine maskeyle çıkmasının zamanı gelmiş.

Zira Sayın Bakan'ın da çeşitli vesilelerle açıkça belirttiği gibi, kendisi basınımızın "örnek" karakterlerindendir.

Meşaleyi tutuşturmak ona düşer.

Pandemi de kendisiyle saf tutan meslektaşları arkasından gelecektir."