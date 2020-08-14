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Fahrettin Koca durumu ağır olan hasta sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan ve durumu hasta sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:38:00 -
Fahrettin Koca durumu ağır olan hasta sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden kritik uyarılarda bulunuyor.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de 13 Ağustos tarihinde 21 kişi yaşamını yitirmiş ve 1243 kişi ise yeni hasta olarak kayda geçmişti.

Türkiye’de yetkililer her ne kadar başarılı bir pandemi süreci geçirse de vatandaşların ihmalleri sonrasında virüs yeniden tehlike olarak etrafımızı sarmaya başladı.

Fahrettin Koca, Kurban Bayramı sonrası artan koronavirüs vakaları sonrası durumu ağır olan hasta sayısı konusunda bilgi verdi.

'Koronavirüs ile mücadele etmek zor'

Koca, virüse yakalanmanın kolay olduğunu ve asıl zor olanın hasta olduktan sonra onunla mücadele etmek olduğunu belirterek, ‘647 ağır hastamız bulunmaktadır’ dedi.

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