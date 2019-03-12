Fahrettin Koca: Burayı bir sağlık vadisi yapmak istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Şehir Hastane’sinin olduğu ve Halk Sağlığı ve benzeri laboratuvarların bulunduğu bu lokasyonu daha da genişleterek burayı bir sağlık vadisi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili arazi konusunda adımlar atıldı" dedi.