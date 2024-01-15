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Medya Fahrettin Altun'un yeni kitabı yayımlandı! 'Dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'
Medya

Fahrettin Altun'un yeni kitabı yayımlandı! 'Dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'

Yeniakit Publisher
2024-01-15 19:38:00 - 2024-01-15 20:25:03
Fahrettin Altun'un yeni kitabı yayımlandı! 'Dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yeni kitabı yayımlandı.

Fahrettin Altun, küresel dezenformasyon tehdidine dikkat çektiği kitabına; "Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: 'Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına" adını verdi.

Altun yeni kitabında, “Dezenformasyona geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kitapta, dezenformasyonun bir 'ulusal güvenlik meselesi’ olduğuna işaret eden Altun, Türkiye’nin yürüttüğü hakikat mücadelesine değinerek, "Toplumu doğru bilgilendirmek en stratejik görevlerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

'Türkiye dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyor'

Fahrettin Altun dezenformasyona ilişkin şu ifadeleri kaleme aldı:
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"Türkiye, dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemize yönelik negatif algı operasyonlarına ve olumsuz imaj çalışmalarına karşı pozitif gündem inşa etmek, yurt içi kamuoylarını ve uluslararası toplumu doğru, hızlı ve şeffaf şekilde bilgilendirmek dezenformasyonla mücadelede en stratejik görevlerimiz arasında yer almaktadır."

Dezenformasyonla mücadeleyi 'Ulusal güvenlik meselesi' olarak gördüklerini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada kaynağı belli olmayan kontrolsüz hesapların paylaşımları geniş kitleleri etkisi altında bırakabiliyor, kritik mevzularda toplumsal algıyı şekillendirebiliyor. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadeleyi bir 'ulusal güvenlik meselesi' olarak görüyoruz. Bu hayati meseleyle başa çıkmak için birçok proje yürütüyoruz.”

Paradigma Yayınları’ndan çıkan ve Türkiye'nin maruz kaldığı dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü mücadele stratejilerinin ele alındığı kitap 10 makaleden oluşuyor.

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