Fahrettin Altun'un paylaşımı sonrası üstad Necip Fazıl Kısakürek'in o sözleri yeniden gündem oldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ayasofya'nın yer aldığı fotoğrafı hesabından paylaşan Altun, "Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız..." notunu düştü.

Altun'un bu paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından "Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılacağının mesajı" olarak yorumlandı. Paylaşıma çok sayıda yorum yapılırken Türk edebiyatına damgasını vuran büyük mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili söylediği sözler yeniden gündeme geldi

Üstad Necip Fazıl Kısakürek, bir gün Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılacağını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ayasofya'yı kapalı tutmak bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türkün semaları tutan lanetine hedef olmaktır. Ayasofyayı kapalı tutmak ALLAH'a sövmeye Kur-an'a tükürmeye Türk tarihini kubura atmaya, Türk izzetini kirletmeye, Türk vatanını esir etmeye denk bir suçtur. Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak. Türkün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilir. Ayasofya açılacak hemde öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya üstünü başını yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak."