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Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, CHP'li Özgür Özel'in 'Evlerine dört maaş giriyor' iddiasına "Vatandaşla alay etmeyin" başlıklı yazısıyla cevap verdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:11
Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine dört maaş giriyor" iddialarıyla ilgili "Vatandaşla alay etmeyin" başlıklı bir yazı yazan Fatmanur Altun, "Devlet adamlarının toplumsal tabakalaşmadaki yerlerini, yediklerini, içtiklerini, giydiklerini çoğu zaman yalan yanlış haberlerle sorgulatmaya çalışanlar halkı düşünenler değildir" ifadelerini kullandı.

 

Fikriyat.com internet sitesinde "Vatandaşla alay etmeyin" başlıklı bir yazı yazan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, çifte maaş eleştirilerine cevap verdi. Fatmanur Altun, "Devlette "dolgun ücret"karşılığı çalıştığı iddia edilen kabiliyetli bireylerin, burjuvazinin yönettiği ulus ötesi şirketler gibi yapılarda aynı hizmetin karşılığında onlarca kat fazla gelir temin edebilecekken devlet hizmetine talip olarak büyük fedakarlık gösterdikleri kasıtlı olarak halkın gözünden kaçırılmaktadır" dedi.

"Halkın gözünden kaçırılmaktadır"

Fatmanur Altun'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bugün Türkiye gibi ülkelerin yaşadığı siyasal çalkantıların kökeninde bu sistemi değiştirmek isteyenlerle, burjuva tipi devlet örgütlenmesinin devamı için çabalayanların kavgası yer almaktadır. Bağımlılık düzeni olarak adlandırılan bu yapı içinde eleştirilecek olanlar her zaman devlet görevlileri, milletvekilleri, onların maaşları vb. konular olmuş ve halkın gözünden kasıtlı olarak pek çok şey gizlenmiştir. Devlette "dolgun ücret" karşılığı çalıştığı iddia edilen kabiliyetli bireylerin, burjuvazinin yönettiği ulus ötesi şirketler gibi yapılarda aynı hizmetin karşılığında onlarca kat fazla gelir temin edebilecekken devlet hizmetine talip olarak büyük fedakarlık gösterdikleri kasıtlı olarak halkın gözünden kaçırılmaktadır. Yine eleştirilerle yıpratılmaya çalışılanların verdikleri kararlarla burjuvazinin çıkarlarına ölümcül zararlar verdikleri, milyarlarca dolara varan karlardan onları mahrum ederek halkın artı ürününün bu şirketlere peşkeş çekilmesini önledikleri hiçbir zaman konu edilmeyecektir. Buna karşılık geçtiğimiz yıl açıklanan Oxfam raporuna göre "dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin servetinin geri kalan yüzde 99'luk kesiminin servetine denk olduğu", burjuvazinin devletleri dizayn ederek ve devletlerin içine yerleştirdiği işbirlikçileri yardımıyla hepimizin cebinden artı ürünümüzü ve emeğimizi çaldığı gibi küçük! ve önemsiz! bilgileri saklamasına göz yummamız beklenecektir."

"Sorgulatmaya çalışanlar halkı düşünenler değildir"

"Faiz kırbacı ile hepimizi korkunç çalışma şartlarına mahkum eden, emeklerimizi çalan, lobiler ve satın aldıkları işbirlikçiler vasıtasıyla aldırdıkları kararlarla, çalışmadan servetimize el koyan kesimleri konuşmak yerine risk altında, haftanın yedi günü ve yirmi dört saat esasına göre, aile, eğlence bilmeden çalışan, tatil yapmayı kendilerine yakıştıramayan devlet adamlarının toplumsal tabakalaşmadaki yerlerini, yediklerini, içtiklerini, giydiklerini çoğu zaman yalan yanlış haberlerle sorgulatmaya çalışanlar halkı düşünenler değildir. Kimsenin ismini bile duymadığı markaları kullanan, hayal bile edemeyeceği standartlarda yaşayan ağababaları için, daha önce defalarca yaptıkları gibi ellerini kirletmeden ülke, toprak ve zenginlik toplamaya çalışan işbirlikçilerdir."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:11
  1. Fatmanur Altun
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  3. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

YORUM YAZ

  • Osman K.Osman K.3 dk önce
    Eee...sen ve eşinin yönetim kurulu ücretleriyle birlikte dört maaşı hakkında açıklama nerede.hanedana yakın olmak böyle birşey galiba. Dört maaş ama ballı dört maaş. Borsa ve THYdaki ücretler en az her biri 30 bin liradır.Açıklamadaki gülünç gerekçeye bak. Devlet adamlarının yediklerini ve içtiklerini sorgulayanlar halkı düşünenler değilmiş. Yozlaşmanın bu kadar edepli savunulmasına da bayıldım doğrusu. Kepazelik...
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU8 dk önce
    HERKESİ KENDİLERİ GİBİ ZANNEDİYORLAR..
  • AhmetAhmet9 dk önce
    Bak bacım böyle laf salatası yapmak seni kurtaramaz, soru basit eve dört maaş giriyor mu? Girmiyor dememişsin demek doğru bankamatik çalışanısın, huzur haklarını da cebe indiriyorsunuz, huzurlu itibarlı bol kese yaşıyorsunuz, daha iyisini Bulsan 5 dakika durmazsın, yalan ve riya yüzlerinizden akıyor.
  • Barbaros Barbaros 9 dk önce
    Özgür sen bir... çocuğusun
  • gülgül13 dk önce
    bravo , çok güzel, içi dolu kelimelerle konuşmuş sayın altun. muhatabı gibi sokak, kahvehaneağzı ile değil. herkes biliyor ki bu ülkenin kaymağını yiyenler chp lilerdir. güzelleşen istanbulun kaymağını yiyenler, her şeyden istifade edenler de onlardır.
  • İdrak yolları açıklarİdrak yolları açıklar16 dk önce
    İşte Bu aplalar yüzünden oy verdiğimiz partiden soğuyoruz, basitlik diz boyu, hep bir savunma ve eziklik. Biraz da ekşicilerin yazdıklarını okuyun.
  • AyşeAyşe21 dk önce
    Eeeee 4 maaş giriyor muymuş girmiyor muymuş
  • EKOLL EKOLL 24 dk önce
    Devletin üst kademelerinde çalışanların da makul ücretlere çalışması gerekir. Halkın özel sektör işçisinin ve ssk emeklisinin durumu ortadayken.
  • fetösavarfetösavar25 dk önce
    ulan milletin işiyle uğraşmaz. abidik gubidik elalemin evine ne giriyor ne çıkıyor onu takip ediyor.. ulan en azından senin müdafa gibi daire indira gandi yapmıyorlar lan... manisalıymış... yüz karası başka bir şey değil..

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