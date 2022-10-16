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Siyaset Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a cevap
Siyaset

Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 21:15:00 -
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Twitter'dan Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşımlar üzerine, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış" ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Yunanistan, bu beyhude ve ciddiyetten uzak çabalarıyla, kişisel eşyalarını gasbedip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayımlarken, bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir. Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz."

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