  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Rusya’da ölümler rekor sayıya ulaştı
Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması
Köpeğin ağzında insan uzvu görünce gerçek ortaya çıktı
Gündem Fahrettin Altun'dan YouTube sansürüne tepki
Gündem

Fahrettin Altun'dan YouTube sansürüne tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 24 Nisan'da Los Angeles ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi'nin açışında yaptığı konuşmasının YouTube youtube tarafından sansürlenmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 22:21:00 -
Fahrettin Altun'dan YouTube sansürüne tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla konuşmasının YouTube tarafından sansürlendiğini duyurdu.

Altun, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu! sayıyor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın Hakikat!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay