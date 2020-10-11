Fahrettin Altun'dan Van şehidi için taziye mesajı

Dün akşam saatlerinde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kahraman askerlerden Jandarma Astsubay Emre Dokumacı şehit düştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Emre Dokumacı için taziye mesajı yayınladı. Mesajında Altun, "Ağrı’da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Emre Dokumacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Altun, "Çok geniş bir coğrafyada aziz milletimizin selameti için sürdürdüğümüz mücadelemiz hem yurt içinde hem de sınırlarımız dışında kararlılıkla devam edecektir. Terör örgütünün Mehmetçiğimizle birlikte doğamızı da hedef alan hain saldırıları en ağır şekilde karşılık bulacaktır." diye yazdı.