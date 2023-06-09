Fahrettin Altun’dan teşekkür paylaşımı: Hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Fahrettin Altun, atandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."