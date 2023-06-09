  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fahrettin Altun’dan teşekkür paylaşımı: Hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz
Gündem

Fahrettin Altun’dan teşekkür paylaşımı: Hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz

Yeniakit Publisher
2023-06-09 02:56:00 -
Fahrettin Altun’dan teşekkür paylaşımı: Hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Fahrettin Altun, atandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu
Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı

Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23