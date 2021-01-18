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Aktüel Fahrettin Altun'dan "sosyal medya" açıklaması
Aktüel

Fahrettin Altun'dan "sosyal medya" açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 20:08:00 -
Fahrettin Altun'dan "sosyal medya" açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden sosyal medya platformları ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Altun, yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir. Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

Facebook'tan Türkiye kararı

Öte yandan Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram'ın, Türkiye'de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, "Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

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