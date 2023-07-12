  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fahrettin Altun'dan NATO paylaşımı: Savunmaya devam edeceğiz
Gündem

Fahrettin Altun'dan NATO paylaşımı: Savunmaya devam edeceğiz

Yeniakit Publisher
2023-07-12 23:48:00 -
Fahrettin Altun'dan NATO paylaşımı: Savunmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Zirvesi'yle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir liderlik sergilediğini söyledi.

Fahrettin Altun'un açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Zirvenin, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında Türkiye açısından en önemli çıktısı, gerek terörizmle mücadele, gerek AB üyelik sürecimiz, gerekse ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmasıdır.' Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracak, ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz.

FETÖ'nün İsrailli akıl hocası NATO'ya hırladı! 'Türkiye-NATO-İsveç Anlaşması bir felakettir'
FETÖ'nün İsrailli akıl hocası NATO'ya hırladı! 'Türkiye-NATO-İsveç Anlaşması bir felakettir'

Dünya

FETÖ'nün İsrailli akıl hocası NATO'ya hırladı! 'Türkiye-NATO-İsveç Anlaşması bir felakettir'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

NATO zirvesi bildirisinde Ukrayna detayı dikkat çekti
NATO zirvesi bildirisinde Ukrayna detayı dikkat çekti

Dünya

NATO zirvesi bildirisinde Ukrayna detayı dikkat çekti

NATO zirvesindeki bütün görüşmelerde o ayrıntı büyük dikkat çekti
NATO zirvesindeki bütün görüşmelerde o ayrıntı büyük dikkat çekti

Gündem

NATO zirvesindeki bütün görüşmelerde o ayrıntı büyük dikkat çekti

NATO, Rusya'yı rahatsız etti: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor
NATO, Rusya'yı rahatsız etti: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

Dünya

NATO, Rusya'yı rahatsız etti: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

NATO ve Güney Kore anlaştı
NATO ve Güney Kore anlaştı

Dünya

NATO ve Güney Kore anlaştı

Başkan Erdoğan'dan İsveç'in üyeliği ve F-16 görüşmeleriyle ilgili çok önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İsveç'in üyeliği ve F-16 görüşmeleriyle ilgili çok önemli açıklamalar

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan İsveç'in üyeliği ve F-16 görüşmeleriyle ilgili çok önemli açıklamalar

NATO'nun hedefinde Çin var! Nükleer uyarı yapıldı
NATO'nun hedefinde Çin var! Nükleer uyarı yapıldı

Dünya

NATO'nun hedefinde Çin var! Nükleer uyarı yapıldı

Arda Güler NATO zirvesine damga vurdu
Arda Güler NATO zirvesine damga vurdu

Spor

Arda Güler NATO zirvesine damga vurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23