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Medya Fahrettin Altun’dan ‘Narin’ açıklaması: ‘Soruşturmaya zarar veriliyor’
Medya

Fahrettin Altun’dan ‘Narin’ açıklaması: ‘Soruşturmaya zarar veriliyor’

Yeniakit Publisher
2024-09-13 18:33:00 -
Fahrettin Altun’dan ‘Narin’ açıklaması: ‘Soruşturmaya zarar veriliyor’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran Cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Altun, cinayet soruşturmasına ilişkin hala devam eden gizlilik kararına dikkat çekerek, soruşturmaya zarar veren ve “reyting” odaklı yayınlar yapıldığını ifade etti.

Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin devam eden soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
“Ülke olarak ciğerimizi yakan Narin kızımızın katledilmesiyle ilgili adli soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gizliliğinin devam etmesine rağmen maalesef birçok ulusal medya organında konuya ilişkin son derece manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve ‘reyting’ odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapılmaktadır.

Bu yayınlarla alakalı sağduyulu vatandaşlarımız da ilgili kurumlarımıza çokça şikayette bulunmaktadır.

Vatandaşımızın aklıyla adeta alay edilen, konunun uzmanları olmamasına rağmen birtakım kişiler tarafından saatlerce olur olmaz mülahazalarda bulunulan, Narin kızımızın hatırasına saygının ve soruşturmanın selametinin tamamen göz ardı edildiği; izleyicisinin, okuyucusunun, dinleyicisinin yaşına bakılmaksızın yapılan bu yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yazılı, görsel, işitsel, dijital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyor, her bir kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz”

 

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Yorumlar

Bozok

Haber kanallarını 3 haftadır ne zaman açarsak açalım gece gündüz Narin de Narin. Gardaşım yeni bir olay gelişir o zaman haber de değinin. Ama sürekli gece-gündüz Narin de Narin insanı bıktırıyorlar.
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