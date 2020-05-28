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Gündem

Fahrettin Altun'dan müjdeli paylaşım: İktisadi hayatta yeni bir dönem

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Altun, ''Ekonomik desteklerimizle iktisadi hayatta yeni bir dönemin temellerini atıyoruz.'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:47:00 -
Fahrettin Altun'dan müjdeli paylaşım: İktisadi hayatta yeni bir dönem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu açıklamaları işaret ederek, ''Koronavirüs’le mücadele politikamızı bir gelecek vizyonuyla inşa ettik. Milletimizin sıhhatinin yanında sağlık turizmine de büyük katkı sağlayacak olan acil durum hastanelerimizde sona yaklaşırken, ekonomik desteklerimizle iktisadi hayatta yeni bir dönemin temellerini atıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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