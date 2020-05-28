Fahrettin Altun'dan müjdeli paylaşım: İktisadi hayatta yeni bir dönem
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Altun, ''Ekonomik desteklerimizle iktisadi hayatta yeni bir dönemin temellerini atıyoruz.'' dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu açıklamaları işaret ederek, ''Koronavirüs’le mücadele politikamızı bir gelecek vizyonuyla inşa ettik. Milletimizin sıhhatinin yanında sağlık turizmine de büyük katkı sağlayacak olan acil durum hastanelerimizde sona yaklaşırken, ekonomik desteklerimizle iktisadi hayatta yeni bir dönemin temellerini atıyoruz.'' ifadelerini kullandı.