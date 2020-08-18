Fahrettin Altun’dan muhalefete sert tepki! “Sizi bekledik”

7 ay önce ABD Başkan adayı Joe Biden’in “Muhalefetle el ele (CHP), Erdoğan’ı devireceğiz” sözü üzerinden hükümeti eleştirenlere tokat gibi cevap İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Altun, “Konunun muhatabı muhalefet, biz gereken cevabı verdik, siz neden vermediniz” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından muhalefete açıklama yapan Fahrettin Altun şu ifadeleri paylaştı.

“Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?"

Biden ne demişti?

Joe Biden’in 2019 Aralık ayında söylediği sözler bugünlerde gündem olmuştu. Biden, Türkiye’ye yönelik skandal sözlerinde şu ifadeleri kullanmıştı.

"Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.

Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli.

Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Biden’in sözlerini alıntılayarak “7 aydır tepki vermemişlerdi, şimdi neden tepki veriyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey şu, gerçekten de 7 aydır 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanlığının tepki vermemesi, Erdoğan'ın tepki vermemesi, Fahrettin Altun'un tepki vermemesi, kendi kadrolarının tepki vermemesi ve 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi. Neden? Gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri 'bunu kullanın deliğe süpürmeyin' mi dedi? Biz bunları merak ediyoruz" diye ifade etti.