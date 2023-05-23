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Gündem Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na: "Hesabını soracağız"
Gündem

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na: "Hesabını soracağız"

Yeniakit Publisher
2023-05-23 10:57:00 -
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na: "Hesabını soracağız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her hakaretin, her hain saldırının hesabını sordu. Yine soracak Allah'ın izniyle." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği "Montajcı sahtekar" sözlerine tepki gösterdi.

 

"Bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her hakaretin, her hain saldırının hesabını sordu. Yine soracak Allah'ın izniyle." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet terör örgütlerine destek veren, onların temsilcileriyle kapalı kapılar ardında gizli kapaklı pazarlıklar yapan ve kendisini aptal yerine koyarak bir hafta içinde kılıktan kılığa giren sözüm ona siyasetçilere gereken dersi verecektir. Biz, dış güçlerin içimize serpmeye çalıştığı nefret tohumları yeşermesin diye çalışmaya, temiz siyaseti savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz sevgi kültürünü büyütmenin derdindeyiz. Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleri yakıştıranları bir kez daha milletimize şikayet ediyor, milletimizin bize çizeceği istikameti büyük bir heyecanla bekliyoruz."
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Yorumlar

FENER

Değerli AKİT yöneticileri haberde bir problem yok.Millet soracak diyor.Ama haber başlığını bu şekilde vermeniz gerçekten yanlış.Tehdit dilini andırıyor.Biz soracağız.

Çeşnicibaşı

Hakareti yapan siz ve yine hesap soracak olan siz öyle mi??
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