Fahrettin Altun'dan flaş 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PCR testi negatif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisine yarın başlayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kovid-19'u atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisine kaldığı yerden yarın başlayacağını bildirdi.
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Yoğun mesaisine yarın başlayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Allah'ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın başlayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.