Fahrettin Altun'dan flaş çıkış: Avrupa Müslümanlar için giderek daha tehlikeli hale geliyor

Avrupa’da son dönemde artan İslam karşıtlığı ile ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama geldi.

Altun yaptığı açıklamada “Avrupa Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor. Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Kendimize ve bize ait olan her şeyi her bedeli ödeyerek savunacağız.” İfadelerine yer verdi.