  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fahrettin Altun'dan flaş çıkış: Avrupa Müslümanlar için giderek daha tehlikeli hale geliyor
Siyaset

Fahrettin Altun'dan flaş çıkış: Avrupa Müslümanlar için giderek daha tehlikeli hale geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Avrupa Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor. Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Kendimize ve bize ait olan her şeyi her bedeli ödeyerek savunacağız.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:22:00 -
Fahrettin Altun'dan flaş çıkış: Avrupa Müslümanlar için giderek daha tehlikeli hale geliyor

Avrupa’da son dönemde artan İslam karşıtlığı ile ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama geldi.

Altun yaptığı açıklamada “Avrupa Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor. Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Kendimize ve bize ait olan her şeyi her bedeli ödeyerek savunacağız.” İfadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı'ndan bomba paylaşım! Ziya Selçuk da akıma katıldı
Gündem

Milli Eğitim Bakanı'ndan bomba paylaşım! Ziya Selçuk da akıma katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadaki 'Nasıl başladı- nasıl bitti?' akımına katıldı ve ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafı payla..
Silahlı saldırıya uğramıştı! Türkiye'ye getirildi
Gündem

Silahlı saldırıya uğramıştı! Türkiye'ye getirildi

Yemen'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya..
Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı
Dünya

Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı

Rusya, Orta Doğu’da Suriye’de DAEŞ’e karşı yeniden harekete geçti. Rus savaş uçakları DAEŞ’in sığınaklarını bombaladı...
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay