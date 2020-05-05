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Gündem

Fahrettin Altun'dan darbeci zihniyete sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Ragıp Zarakolu'nun yazısına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 05:26:00 -
Fahrettin Altun'dan darbeci zihniyete sert tepki

Sözde yazar Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazıda demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yazıya çok sert tepki gösterdi.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."

Altun'un paylaşımı kısa sürede büyük destek gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a idam tehdidi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a idam tehdidi! "Makus kaderden kaçış yok"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a idam tehdidi! "Makus kaderden kaçış yok"

Yazar Ragıp Zarakolu Kimdir?
Yazar Ragıp Zarakolu Kimdir?

Biyografi

Yazar Ragıp Zarakolu Kimdir?

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