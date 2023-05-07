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Siyaset Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Siyaset

Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 13:49:00 -
Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk devletleri arasında güçlü birliğin kurulmasına öncülük ettiğini, Türk dünyasını derleyip topladığını; siyasette, ticarette ve daha birçok alanda işbirliğini geliştirdiğini ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri arasında güçlü birliğin kurulmasına öncülük eden, Türk dünyasını derleyip toplayan, siyasette, ticarette ve daha birçok alanda işbirliğini geliştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk dünyası hakkındaki konuşmasına ilişkin video da yer aldı.

Aliyev'in konuşmasındaki sözleri şöyle:

"Türk dünyasının lideri olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işte başarıya ulaşacağına hiç şüphem yoktur. Çünkü onun siyaset ve liderliği sayesinde Türkiye son yıllarda büyük mesafe katetmiş, dünya çapında güç merkezine çevrilmiş, tek bir bölgede değil dünya çapında söz sahibi olmuştur. Türkiye'nin siyasi, iktisadi ve diğer alanlardaki gücünü öyle zannediyorum ki bilmeyen yoktur. Aziz kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye'nin gelişmesi, Türkiye'de istikrarının sağlanması, bütün Türk dünyası için önemli bir durumdur. Çünkü Türk dünyasının merkezinde yer alan güçlü Türkiye devletidir. Bize, her birimize güç veren Türkiye'nin güçlenmesidir. Dolayısıyla her birimiz, aziz kardeşimize minnettar olmalıyız. Azerbaycan halkı adına büyük bir şerefle bugün burada bulunmaktayım. Aziz kardeşime, Azerbaycan halkının muhabbetini iletiyorum. Tayyip Bey'i Azerbaycan'da herkes seviyor. Eminim ki bugün biz Türk devletleri arasında birlikten bahsederken geleceğe odaklanıyoruz. Çünkü bizim ortak geleceğimiz için çok sağlam bir zemin ve temel mevcut. Bunlar, ortak köklerimizdir, dilimizdir, dinimizdir ve ortak çıkarlarımızdır."
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