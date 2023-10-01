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Gündem Fahrettin Altun’dan çok önemli uyarı!
Gündem

Fahrettin Altun’dan çok önemli uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-10-01 12:19:00 -
Fahrettin Altun’dan çok önemli uyarı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, “İçişleri Bakanlığımızın önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarımıza, Bakanlığımıza ve Ankara’mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmalar ilgili kurumlarımızca titizlikle yürütülmektedir. Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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