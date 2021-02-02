Fahrettin Altun'dan "Boğaziçi" paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklamada bulundu.

"Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat'taki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 108 şüpheliden yalnızca 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlendi" haberini alıntılayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Tabloda duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin 3 başarı kriteri vardır. Araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız."