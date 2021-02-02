Fahrettin Altun'dan "Boğaziçi" paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin, "Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklamada bulundu.
"Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat'taki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 108 şüpheliden yalnızca 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlendi" haberini alıntılayan Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Tabloda duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin 3 başarı kriteri vardır. Araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız."