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Siyaset Fahrettin Altun'dan "Boğaziçi" paylaşımı
Siyaset

Fahrettin Altun'dan "Boğaziçi" paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin, "Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:38:00 - 2021-02-02 15:39:47
Fahrettin Altun'dan "Boğaziçi" paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklamada bulundu.

"Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat'taki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 108 şüpheliden yalnızca 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlendi" haberini alıntılayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Tabloda duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin 3 başarı kriteri vardır. Araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız."

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