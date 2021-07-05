Fahrettin Altun’dan Başbağlar mesajı: “Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde”
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 28 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar Katliamı'nın acısı dinmiyor. Kanlı katliamın 28. yıl dönümünde vatandaşlar binlerce mesaj yayınlarak katliamı lanetlerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla katliamı lanetledi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla 28 yıldır dinmeyen acı; Başbağlar katliamında şehit olan vatandaşları andı.
Altun, yayınladığı mesajda, “Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde. Dinmeyen bir sızıyla, bundan tam 28 yıl önce Erzincan Başbağlar’da hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.