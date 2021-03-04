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Siyaset Fahrettin Altun'dan ABD'li siyasetçiye cevap
Siyaset

Fahrettin Altun'dan ABD'li siyasetçiye cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'deki rolüne ilişkin bir mesaj paylaşan ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'a cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 08:37:00 -
Fahrettin Altun'dan ABD'li siyasetçiye cevap

ABD Kongre Üyesi Steve Chabot Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu durumun Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını ifade etti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Chabot'un, Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sunduğunu vurguladı.

Chabot'un sözlerinin Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını belirten Altun, "Önemli bir NATO müttefiki olarak Suriye'deki masum insanları rejimden ve teröristlerden korumaktayız." ifadesini kullandı.

Steve Chabot, Twitter hesabından, "NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de masum sivilleri zalim Esed rejimine ve onun destekçilerine karşı savunmada ön saflarda yer alıyor. Türkiye, birinci yıl dönümünde İdlib'de şehit düşen 33 askerinin yasını tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit ailelerinin yanında." paylaşımında bulunmuştu.

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Yorumlar

memleketim

bunu içimizdeki chp ip hdp dermi demez..uyanık olalım ve bunları görelim söyleyelim. cumhur itifakı ülkenin sigortası güvencesi
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