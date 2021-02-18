Fahrettin Altun, terör sevicilerin hedefinde

Hasan Eğrigöz Ankara

HDP, terör örgütü PKK’nın saldırılarından görüntülerin bulunduğu, HDP ile PKK arasındaki ilişkinin anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan videoyu paylaşan Fahrettin Altun’u “Hesap vereceksiniz” diyerek tehdit etti.

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da daha önce İletişim Başkanı Altun’un evine CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı göndererek gizlice evin fotoğraflarını çektirmiş, adeta keşif yaptırmıştı. Hem PKK’nın siyasi kolu HDP’nin, hem de PKK’lıları öven paylaşımları bulunan CHP’li Kaftancıoğlu’nun son zamanlarda hedef aldıkları Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından İletişim Başkanlığı’na getirilerek, bu kurumun başında Türkiye’ye yönelik yürütülen kara propagandaları, terörün ve terör sevicilerin ortaya attığı yalan haberleri bertaraf etti, sınır ötesi operasyonlarda ise dünyaya Türkiye’nin haklılığını anlattı.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyarbakır Sur kurucu Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “Terörle bizatihi iç içe olan HDP ile HDP’nin varlığına sebebiyet veren, PKK ile ilgili görünmeyen ama gerçeğinde DHKP-C ile siyaset yapan günümüzün CHP’si, ülkemizde gerek dış, gerek iç mihrakların birlikte oluşturdukları düşmanlıkları gelişmeleri haber veren iletişim kurumumuzu ve başındaki Fahrettin beyi tehdit etmesi, gözdağı vermesi esasında gerçeklerin ortaya çıkmasını önlemek amacı gütmektedir” dedi.

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da “HDP diye bir parti var ve biz bu partinin terör örgütü PKK’nın siyasetteki uzantısı olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin doğru olduğunu gösteren emareler de haddinden fazla” ifadelerini kullandı.