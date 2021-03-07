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Siyaset Fahrettin Altun, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesi olayının takipçisi olduklarını belirtti
Siyaset

Fahrettin Altun, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesi olayının takipçisi olduklarını belirtti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Samsun'da eski eşi tarafından bir kadının darbedilmesi olayının takipçisi olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 09:02:00 -
Fahrettin Altun, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesi olayının takipçisi olduklarını belirtti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevk etti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." ifadelerini kullandı.

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