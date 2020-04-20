Fahrettin Altun rakam verip açıkladı: Hizmet etmeye devam edeceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından dar gelirli vatandaşlara yapılan yardımla ilgili açıklamalarda bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs’le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000’er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.