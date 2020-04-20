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Fahrettin Altun rakam verip açıkladı: Hizmet etmeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından dar gelirli vatandaşlara yapılan yardımla ilgili açıklamalarda bulundu.

2020-04-20 01:59:00 - 2020-04-20 02:02:53
Fahrettin Altun rakam verip açıkladı: Hizmet etmeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs’le mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan 1000’er liralık yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Desteklerimizle milletimize fert fert dokunarak hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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