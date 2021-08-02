Fahrettin Altun paylaştı: Tek karede 5 helikopter
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangına karşı verilen mücadeleyi paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangına karşı verilen mücadeleden bir fotoğraf paylaştı.
"#OrmanınKahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu." ifadelerini kullanan Altun, "Tek karede 5 helikopter…" diyerek 'Güçlü Türkiye' anlamına gelen #StrongTürkiye tagına destek verdi.
İşte Altun'un o tweeti: