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"İsrail, basın özgürlüğüne darbe vuruyor"
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Gündem Fahrettin Altun: İsrail, basın özgürlüğüne darbe vuruyor
Gündem

Fahrettin Altun: İsrail, basın özgürlüğüne darbe vuruyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail’in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:18:00 -
Fahrettin Altun: İsrail, basın özgürlüğüne darbe vuruyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail’in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." dedi.

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