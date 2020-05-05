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Gündem

Fahrettin Altun duyurdu! Skandal yazı ile ilgili suç duyurusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes’in fotoğraflarını gösteren darbe ve idam tehdidi içeren “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı skandal yazı için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:33:00 -
Fahrettin Altun duyurdu! Skandal yazı ile ilgili suç duyurusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes’in fotoğraflarına yan yan yer vererek darbe ve idam tehdidi içeren “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı yazıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

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