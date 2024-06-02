Fahrettin Altun duyurdu! New York'ta AA muhabirine çirkin saldırı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York polisinin Anadolu Ajansı muhabirine saldırısını kınadı.
Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kaldı.
Aktaş'a yapılan fiziksel saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, , şunları kaydetti:
"Kendisine ve Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz."