  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı
Gündem

Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'nde terör grupları ve uluslarası medyanın kışkırttığı olaylarla ilgili İngilizce bir video yayımladı. Altun videoya, "Boğaziçi’nde neler oluyor? Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız." notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:39:00 -

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi olaylarında neler yaşandığını anlatan İngilizce bir video paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük protestosuyla başlayan eylemler, HDP ve LGBT destek eylemlerine dönüşerek Türk halkının kutsal değerlerine saygısızlıkla yeni bir boyut kazandı.

Rektör ataması bahanesiyle yapılan gösterilerin çoğunda, okulun öğrencilerinden daha çok terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin boy gösterdiği görüldü.

Protestocular son olarak, rektörülük binasına işgal girişiminde bulundu fakat bu eylem polis ekiplerinin müdahalesi ile engellendi. Emniyet birimleri söz konusu eylemlere karışan radikal grup üyelerini sayılarıyla birlikte tek tek açıkladı.

ABD ve AB'den Boğaziçi açıklaması

Kendi ülkelerindeki toplumsal olayları görmezden gelen ABD ve Avrupa Birliği (AB), olayları "hak ihlali" kisvesi adı altında kınayarak mesajlar yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaşananları dünya ülkelerine İngilizce bir video ile anlattı.

"Boğaziçi’nde neler oluyor?"

Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştığı videoya, "Boğaziçi’nde neler oluyor? Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız." notunu düştü.

"Kanunlara karşı gelenler gözaltına alındı"

Altun, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı kişilerin, Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiği dikkatimi çekti. İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla ilgiliymiş gibi davranmayı bırakalım.

Cumhurbaşkanımız anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadı. Bunun üzerine, küçük ve radikal bir grup, Rektörlük binasının çevresini sardı, çıkışları kapattı ve binayı işgal etmeye kalktı. Dolayısıyla polisten müdahale etmesi istendi ve kanunlara karşı geldiği için gözaltına alınanlar oldu.

İşlenen suçlar arasında kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak ve kamu malına zarar vermek var. Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez.

"Boğaziçi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri kınıyoruz"

Ne yazık ki radilkalleşme, Türkiye'nin üniversite kampüslerinde süregelen bir sorun olmuştur. Son yıllarda, aynı üniversitenin radikalleşmiş öğrencileri arasından PKK/YPG gibi terör örgütlerine katılanlar olmuştur.

Terör örgütlerinin gençlerimizi ağlarına düşürdüğü karanlığa ışık tutmaya devam edeceğiz. Ayrıca, küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstermek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri de kınıyoruz.

Bu vesileyle, radikal unsurlar ile mesafelerini koruyan çoğunluktaki Boğaziçi öğrencilerini selamlıyorum."

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması

Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Boğaziçi'nde liyakat' şovu patladı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Boğaziçi'nde liyakat' şovu patladı!

Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Boğaziçi'nde liyakat' şovu patladı!

Boğaziçi olaylarıyla ilgili sıcak gelişme
Boğaziçi olaylarıyla ilgili sıcak gelişme

Gündem

Boğaziçi olaylarıyla ilgili sıcak gelişme

İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!
İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!

Gündem

İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!

Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti
Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti

Gündem

Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti

Devlet Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı!" target="_blank">
Devlet Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı!
Devlet Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı!

Siyaset

Devlet Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül cephesinden Ali Babacan'a olay sözler
Siyaset

Abdullah Gül cephesinden Ali Babacan'a olay sözler

Boğaziçi'ndeki provokatif eylemler devam ederken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali B..
‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…
Siyaset

‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…

ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya, Boğaziçi eylemlerinde tüm provokasyonlara rağmen dik duran Melih Bulu ile ilgili çok kon..
Selman, korkusunu itiraf etti: Beni öldürürler
Dünya

Selman, korkusunu itiraf etti: Beni öldürürler

Suudi Veliahdı Muhammed bin Salman’ın İsrailli milyarder arkadaşı Haim Saban’a İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme konusundaki korkus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay