Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında

Kanal D'de Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri ekrana gelecek.

Gayri meşru ilişkileri ve aldatmaları anlatan "Sadakatsiz" isimli rezil dizi yayınlanmadan büyük tepki çekti.

Reklamını İBB yapıyor

Fahişeliğin propagandasının yapıldığı ahlaksız dizinin reklamı ise CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait billboardlarında yapılıyor.

Dizinin, televizyon yayınlarının en çok izlendiği zaman olan Prime Time'da yani çocukların da yoğun bir şekilde ekran başında olduğu 20:30'da yayınlanacak olması da ayrı bir rezillik...

Bu durum 'ahlaksızlık operasyonu'nda çocuklarında hedef alındığını ortaya koyuyor.