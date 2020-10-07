Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında
Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri daha yayına giriyor. Ekrana gelmeden büyük tepki çeken "Sadakatsiz" isimli rezil dizinin reklamı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İBB'ye ait billboardlarında yapılıyor.
Kanal D'de Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri ekrana gelecek.
Gayri meşru ilişkileri ve aldatmaları anlatan "Sadakatsiz" isimli rezil dizi yayınlanmadan büyük tepki çekti.
Reklamını İBB yapıyor
Fahişeliğin propagandasının yapıldığı ahlaksız dizinin reklamı ise CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait billboardlarında yapılıyor.
Dizinin, televizyon yayınlarının en çok izlendiği zaman olan Prime Time'da yani çocukların da yoğun bir şekilde ekran başında olduğu 20:30'da yayınlanacak olması da ayrı bir rezillik...
Bu durum 'ahlaksızlık operasyonu'nda çocuklarında hedef alındığını ortaya koyuyor.