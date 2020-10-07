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Medya Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında
Medya

Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında

Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri daha yayına giriyor. Ekrana gelmeden büyük tepki çeken "Sadakatsiz" isimli rezil dizinin reklamı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İBB'ye ait billboardlarında yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:28:00 - 2020-10-07 20:33:41
Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında

Kanal D'de Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri ekrana gelecek.

Gayri meşru ilişkileri ve aldatmaları anlatan "Sadakatsiz" isimli rezil dizi yayınlanmadan büyük tepki çekti.

Reklamını İBB yapıyor

Fahişeliğin propagandasının yapıldığı ahlaksız dizinin reklamı ise CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait billboardlarında yapılıyor.

Dizinin, televizyon yayınlarının en çok izlendiği zaman olan Prime Time'da yani çocukların da yoğun bir şekilde ekran başında olduğu 20:30'da yayınlanacak olması da ayrı bir rezillik...

Bu durum 'ahlaksızlık operasyonu'nda çocuklarında hedef alındığını ortaya koyuyor. 

Kokuşmuş düzen ile Türk toplumu ateşe atılıyor! Bu dizi fahişeliğin propagandasıdır
Kokuşmuş düzen ile Türk toplumu ateşe atılıyor! Bu dizi fahişeliğin propagandasıdır

Medya

Kokuşmuş düzen ile Türk toplumu ateşe atılıyor! Bu dizi fahişeliğin propagandasıdır

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Yorumlar

Siyasi kavun

Akit ailesi siz yanlış yere kiziyorsunuz. Ülkede zina suç değil. Bir kadın gidip bir erkeğin evinde kalabilir. Gezebilir..her şey yapabilir..kimse karışamaz..sen esas buna eğil. Haram bu ülke kanunlarında olama çünkü laikliğe aykırı.din mevhumu olamaz çünkü laikliğe aykırı..sende tutmuş İBB ye kızıyorsun..adam yasa dışı ne yapıyor ki. Her şey kanuna göre yerinde.
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Turancı

O panolar kiralık parasını veren reklamını yayınlar bu ülkede sorumlu yetkili merci rtük tür ibb nin bir tasarrufu söz konusu değildir 
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