Fahiş konut ve kira artışlarına “dur” denilsin

Daire fiyatlarının hızlı yükselişi şaşkınlıkla karşılanıyor. Fiyatların pik yapması stok problemine bağlanıyor. Kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi ve yeni inşaat projelerinin yaşama geçirilmesiyle bu problemin aşılacağı öngörülüyor.

Konut kiraları da uçuk bulunuyor. Gayrimenkul danışmanları, kiralara fahiş oranda zam yapılamayacağını dile getiriyorlar. Zam oranının makul seviyede olması gerektiğini vurguluyorlar.

Kanun belli

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa da Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) göre kira artış oranının 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) geçemeyeceğine işaret etti. Aşa, TÜFE’nin üzerinde zam talep edenlerin kanuna aykırı davrandıklarına dikkat çekti.

Aman dikkat

Aşa, kiracılara “Öyle yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 zam olmaz. Size teklif edilen zam oranı, enflasyonu aşamaz. Kanun belli, ev sahibinin böyle bir hakkı yok. Ayrıca ev sahibinin önerdiği fahiş artış oranını düşünüp taşınmadan kabul etmeniz ve yanlışlıkla ödemeniz halinde geri adım atabilirsiniz. Enflasyonun üzerinde olan meblağın tarafınıza iade edilmesini isteyebilirsiniz” diye seslendi.

Kira bedeli ya da zam konusunda anlaşamayan mal sahibi ile kiracının mahkemeye başvurabileceğini kaydeden Aşa, “TBK çerçevesinde taraflar karşı karşıya gelip iddialarını ortaya atarlar. İddiaları ele alan hakim de dava konusu dairenin ya da iş yerinin rayiç bedelini belirler, sorun da çözülür” şeklinde konuştu.

Yaşananlar ortada

Kiralarla ilgili yakınmaların giderek arttığını aktaran Aşa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kulağımıza pek çok şikâyet geliyor. Ama yaşananlar ortada. Pandemiden ötürü memleketlerine veya yazlıklarına giden aileler büyük şehirlere dönüyorlar. Üniversiteliler de İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollere akın ediyorlar. Yabancılar da ev kiralamak için yarışıyorlar. Talebe yetişilemiyor. Bu yüzden kiralar cep yakıyor. İnşallah, kentsel dönüşümün tamamlanması ve yeni inşaat projelerinin başlamasıyla talebe yanıt verilecek. Tablo tersine dönecek dönmesine ama hemen değil. Öyle anlaşılıyor ki yıl sonuna kadar fiyatlar yüksek seyredecek. Seneye de yatay bir eğilimle karşı karşıya kalınacak. “

Fiyatlar aldı başını gidiyor

Kira fiyatlarının bölgelere göre değiştiğinin altını çizen Aşa, şunları söyledi: “Anadolu Yakası’nda Bostancı ve Suadiye’de yüzde 60-70’i geçen artış var. 1 artı 1 ve 2 artı 1 fiyatları 4-5 bin lirayı buluyor. 3 artı 1 evler aldı başını gidiyor. Bunlar 8-9-10 bin liradan kiracı buluyor. Avrupa Yakası’nda da Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Avcılar’da ibre yukarı yönlü. Diğer yandan iki bölgede kentsel dönüşüme gidiliyor. Yani 50 bine yakın hane halkı, ev arıyor. Doğal olarak talep diğer bölgelere kaydı, oralarda fiyatlar yükseldi.”

