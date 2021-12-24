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Ekonomi “Fahiş fiyatlar hızla düşürülmeli”
Ekonomi

“Fahiş fiyatlar hızla düşürülmeli”

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı”nın sonuç bildirgesinde, stokçuluğa ve fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışlarının hızla normal seviyelerine düşürülmesi gerektiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:25:00 -
“Fahiş fiyatlar hızla düşürülmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbirlerin ve döviz kurlarında yaşanan düşüşün Türkiye ekonomisini olumlu etkilediğine işaret edilen bildirgede, bu etkinin temel inşaat malzeme fiyatlarına da anlık yansımasının sağlanması gerektiği kaydedildi. Bildirgede, vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması için temel inşaat malzemelerine KDV indirimi, tapu harçları indirimi, arsa üretim desteği gibi teşvikler sağlanması istendi. Yeşil sertifikalı binaların yaygınlaşması, çevresel ve iklimsel projelerde Türkiye inşaat sektörünün paydaş olarak görülmesi ve çalışmalara dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

Yeni modele destek

“Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan düşük faiz, yatırım, üretim, istihdam ve ihraca yönelik ekonomi modeli ve yol haritasıyla birlikte döviz kurlarının hızla düşmesini ve Türkiye ekonomisinin normale dönmesini son derece olumlu karşılıyor ve destekliyoruz. Yeni ekonomi modeli ile ekonomide istikrar ve büyüme hedeflerine hızla ulaşılacağı düşüncelerimizle İMKON ve sektör paydaşı olarak, daha büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu hükümet ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

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