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Gündem Fahiş fiyatçı ve stokçular için kara gün! O teklif komisyonda
Gündem

Fahiş fiyatçı ve stokçular için kara gün! O teklif komisyonda

Yeniakit Publisher
2024-05-09 14:56:00 -
Fahiş fiyatçı ve stokçular için kara gün! O teklif komisyonda

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara ilişkin caydırıcı önlemler alınması için önerilen kanun teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda. İşte detaylar...

Türkiye'nin, stratejik konumu, güçlü ekonomisi, dinamik nüfusu ve gelişmiş altyapısıyla uluslararası arenada aktif bir ticaret ve yatırım merkezi olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini söyleyen Varank, 2023 yılının dünya ekonomisi açısından oldukça zorlu geçtiğini; özellikle dış ticarette salgınla başlayan, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı, coğrafi gerilimlerle yoğun bir korunmacı anlayışın hakim olduğu bir dünya düzenine şahit olunduğunu dile getirdi.

Bu durumun, dünyada refahın azalmasına neden olduğuna işaret eden Varank, küresel ekonomiyle ticaret uygulamalarının hızla dönüştüğü böyle bir ortamda ticaret politikalarının uygulanmasına yönelik yeni tedbirlerin alınması, gerekli güncellemelerin yapılması ihtiyacının bilindiğini söyledi.

Bugün görüşülecek teklifi oldukça kıymetli bulduğunu ifade eden Varank, bu toplantıdan önce iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle dün bir teknik değerlendirme yaptıklarını aktardı.

Varank açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kanun teklifiyle ticari hayatta yaşanan gelişmeler karşısında ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Perakende ticaretin düzenlenmesi, tüketicinin korunması, ürün güvenliği, rekabetin korunması, tarım ürünleri ve lisanslı depoculuk gibi çok farklı konularda tedbirlerimizi bu yapacağımız değişiklikle hayata geçirmiş olacağız. Enflasyon ve fiyat dalgalanmaları meselesi, tüm dünya gibi bizim başımızı da ağrıtan önemli bir husus. Vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Sonuçta bizler milletvekilleri olarak sahada siyaset yapıyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli bir aradayız. Onların nelerden etkilendiğinin, hangi taleplerinin olduğunun da farkındayız."

"MÜCADELİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
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Komisyon Başkanı Varank, dış dinamikler ve genel ekonomik gelişmelerden etkilenmemesine rağmen sadece fırsatçılıktan kaynaklanan sorunların farkında olduklarına işaret ederek, "Piyasa gerçeklerinden kopuk fahiş fiyat artıranlarla ya da stokçuluk yapanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Komisyonda iş dünyasından gelen milletvekillerinin yer aldığını belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden, hükümetimizin büyüme odaklı ekonomi programı doğrultusunda TBMM'deki milletvekilleri olarak gerekli adımları atacağız. İnşallah yaptığımız bu değişikliklerle, aldığımız tedbirlerle, uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını somut bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Sokakta vatandaşlarımız bu kanun teklifini oldukça yakından takip ediyorlar. Ticaret hayatında özellikle fiyat dalgalanmalarıyla ilgili bu işte art niyetli olarak hareket edenlerin gerekli cezaları almaları hususunda önemli bir farkındalık var. Biz de vatandaşımızın sesine TBMM'de kulak vererek bu tedbirleri en sıkı şekilde alacağız."

Piyasadaki oyuncuların işini ve ticaret hayatını kolaylaştıracak, verimliliği artıracak, üreticilerden kooperatiflere ve çiftçilere kadar onların hayatına dokunacak yeni tedbirlerin de bu kanun teklifiyle getirileceğini ifade eden Varank, Türkiye'nin sürdürebilir büyümesine katkı sağlayacak düzenlemenin görüşmelerinin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

 

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