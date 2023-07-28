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Ekonomi Fahiş fiyat ve stokçulara ceza yağdı
Ekonomi

Fahiş fiyat ve stokçulara ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 09:37:00 -
Fahiş fiyat ve stokçulara ceza yağdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara yönelik uygulanan cezanın 361 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi. Denetimlerin kararlılıkla süreceği mesajını veren Bakan Bolat 'Otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışı ve stokçulara yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, rekabetçi piyasa yapısını sürdürülebilir kılmak ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla otomotiv, gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından stokçuluk ve fahiş fiyata karşı aldıkları önlemleri paylaştı. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığının görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Bolat, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

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Yorumlar

Slm

Stokçuluğu sadece ekonomisi iyi yönetilmeyen ülke vatandaşları yapar önce buna neden olanları cezalandırılması gerekir Bataklığı kurutmassaniz hergün sineklerle uğraşırsınız

vlkn

fahiş fiyat ve stokçularmış, bu ülkenin bu hale gelmesinin tek sebebi kendini ekonomist zanneden cumhurbaşkanınız. sağa sola laf atarak hedef şaşırtmaya çalışmayın.
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