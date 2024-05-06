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Ekonomi Fahiş fiyat baronlarına ceza yağdı
Ekonomi

Fahiş fiyat baronlarına ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2024-05-06 11:15:00 -
Fahiş fiyat baronlarına ceza yağdı

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yaptığı tespit edilen-işletmelere 61 milyon lira ceza kesti

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere; otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar kurul gündemine alınarak incelendi. Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığının, piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya devam edeceği öğrenildi.

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