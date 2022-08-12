Fahiş fiyat artışına büyük ceza

Hükümet, ürünlere fahiş fiyat uygulayanlara göz açtırmıyor. Başta büyükşehirler olmak üzere, Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda 81 ilde denetimler gerçekleştiriliyor. Haksız fiyat denetimleri kapsamında bu yıl toplam 39 bin 810 firma ve 227 bin 630 ürün gözden geçirildi. Ayrıca, geçtiğimiz 14 Şubat’ta birçok üründe KDV indirimi yapılmasının ardından da bu denetimlere KDV denetimleri eklendi.

KDV denetimleri kapsamında şimdiye kadar 21 bin 878 firma ve 105 bin 238 ürün denetlendi. Toplam 1.172 firma veya şahıs hakkında fahiş fiyat artışı nedeniyle 39 milyon 917 bin 478 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bunun yanı sıra, yılın ilk 6 ayında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilen 5 toplantıda, 276 firmaya fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle toplam 14 milyon 469 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığının denetimleri fahiş fiyatlarla da sınırlı kalmadı. Vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik de yılın ilk 5 ayında 1.578 firmada denetim gerçekleştirildi. 3 milyon 3 bin 753 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünler piyasadan çekilerek, idari para cezası uygulandı. Bu ürünler, www.guvensizurun.gov.tr adresinde faaliyet gösteren Güvensiz Ürün Bilgi Sisteminde (GÜBİS) kamuoyuna ilan edildi. Söz konusu sistemde, vatandaşın sağlığını tehdit ettiği belirlenen güvensiz ürünler anlık olarak yayınlanıyor. Vatandaş, ilan edilen ürünleri takip edebildiği gibi, istediği herhangi bir ürünün güvenli olup olmadığını da aynı sistem üzerinden araştırabiliyor.