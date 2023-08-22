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Gündem Faciaya ramak kaldı
Gündem

Faciaya ramak kaldı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 11:41:00 -
Faciaya ramak kaldı

Nevşehir’de otobüs ile tırın çarpıştığı kaza ucuz atlatılırken, o anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi Polis Evi kavşağında meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan yolda seyir eden ve içinde turistlerin olduğu otobüs, Polis Evi kavşağından Ürgüp istikametine dönmeye çalıştığı sırada, bölünmüş yoldan gelen tır ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Büyük bir faciaya ramak kaldığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarınca kaydedildi.

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