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Gündem Faciaya ramak kala! Yolcu uçağı pistten çıktı
Gündem

Faciaya ramak kala! Yolcu uçağı pistten çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-20 15:11:00 - 2024-09-20 15:52:37
Faciaya ramak kala! Yolcu uçağı pistten çıktı

Ankara-Hakkari seferini yapan uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı. Uçakta bulunan yolcular panik olurken tahliye için çalışmaların başladığı bildirildi.

Yüksekova seferi yapan yolcu uçağı Yüksekova Havalimanı’na inişinin ardından yoğun yağış nedeniyle pisten çıkarak ön dikmesi çamura saplandı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Esenboğa Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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