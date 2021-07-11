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Dünya Faciaya ramak kala! Hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı
Dünya

Faciaya ramak kala! Hızını alamayan araç namaz kılanların arasına daldı

Suudi Arabistan'da hızını alamayan araç, namaz kılan grubun içine daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada can kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 00:25:00 - 2021-07-11 00:35:01

Suudi Arabistan’da hızını alamayan araç, dükkanının önünde namaz kılan bir grup kişinin arasına dalarken, can kaybı yaşanmayan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Can kaybı yaşanmadı

Suudi Arabistan’da facianın eşiğinden dönüldü. Hızını alamayan araç, dükkanının önünde akşam namazını kılan bir grup kişinin arasına daldı. Grup aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, olayda can kaybı yaşanmadı. Araç ise başka bir araca çarparak güçlükle durabildi.

Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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