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Gündem Faciaya kıl payı: Kapalıçarşı'da sundurma çöktü
Gündem

Faciaya kıl payı: Kapalıçarşı'da sundurma çöktü

Elazığ’da bulunan tarihi Kapalıçarşı’da yapılan sundurmanın çökmesi sonucu 5 işçi hafif yaralanırken, büyük facia atlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 18:38:00 -
Faciaya kıl payı: Kapalıçarşı'da sundurma çöktü

Olay, tarihi Kapalıçarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi Kapalıçarşı ve bölgesinde yapımı devam eden sundurmanın çökmesi sonucu 5 işçi altında kaldı.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunmasının ardından durum sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sundurmanın altında kalan işçilere ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralanan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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