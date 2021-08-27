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Yaşam Faciaya kıl payı! Hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Yaşam

Faciaya kıl payı! Hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Amasya'da bariyeri eliyle açıp hemzemin geçidi kullanan otomobil sürücüsü, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 00:27:00 - 2021-08-27 00:35:16

Amasya’da hemzemin geçitte yük treninin altında kalan otomobilin tedbirsiz sürücüsünün saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyük Kızılca köyünde bariyeri eliyle açıp hemzemin geçidi kullanan otomobil sürücüsü diğer bariyeri de kaldırmaya çalıştı. O esnada gelen yük treninin makinistini eliyle uyarmaya çalışan sürücünün otomobili trenin altında kaldı, kendisi ise saniyelerle kurtuldu.

Trenin çarptığı otomobili önüne kattığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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