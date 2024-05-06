  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Facianın yaşandığı Gaziantep’ten acı haber: Ölü sayısı yükseldi
Gündem

Facianın yaşandığı Gaziantep’ten acı haber: Ölü sayısı yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-05-06 17:50:00 -
Facianın yaşandığı Gaziantep’ten acı haber: Ölü sayısı yükseldi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazadan bir acı haber daha gelerek ölü sayısı 9’a yükseldi.

Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hassa yolu mevkiinde meydana gelmişti. Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden 56 AAB 043 plakalı Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa yönüne seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpmıştı. Kazada ölü sayısı 9’a yükseldi. Yaralanan 11 kişiden 2’si taburcu olurken diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada ölü sayısının 9’a yükseldiği ve ölenlerden 4’ünün öğrenci olduğu bildirildi. Yaralanan 11 kişiden 2’sinin taburcu olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul, Gaziantep ve Bursa.. Türkiye'nin % 70'ini bu üç il gerçekleştirdi!
İstanbul, Gaziantep ve Bursa.. Türkiye'nin % 70'ini bu üç il gerçekleştirdi!

Ekonomi

İstanbul, Gaziantep ve Bursa.. Türkiye'nin % 70'ini bu üç il gerçekleştirdi!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gaziantep’te tır ve minibüs çarpıştı: 8 ölü 10 yaralı
Gaziantep’te tır ve minibüs çarpıştı: 8 ölü 10 yaralı

Gündem

Gaziantep’te tır ve minibüs çarpıştı: 8 ölü 10 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23