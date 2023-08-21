  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Facianın eşiğinden kıl payı dönüldü: Otobüs alev topuna döndü
Gündem

Facianın eşiğinden kıl payı dönüldü: Otobüs alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2023-08-21 17:22:00 - 2023-08-21 17:27:36
Facianın eşiğinden kıl payı dönüldü: Otobüs alev topuna döndü

Yolcu otobüsü yolda seyir halindeyken alev aldı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde yolcu otobüsü yolda seyir halindeyken alev aldı. Yangında can kaybı yaşanmaması sevindirirken, otobüs kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Nur Ardahan Posof firmasına ait yolcu otobüsü, Oltu'dan Erzurum'a seyir halindeyken Aksu Mahallesi yakınlarında motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede tüm otobüsü sararken, araç kullanılamaz hale geldi. Yolcuların erkenden tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23